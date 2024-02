Astèr Atèrla Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, vendredi 2 février 2024.

L’exposition Astèr Atèrla invite à une rencontre avec les œuvres d’artistes actifs et actives à La Réunion.

Exposition collective

Commissariat : Julie Crenn

Dans le cadre de Un champ d’îles

L’exposition Astèr Atèrla invite à une rencontre avec les œuvres d’artistes actifs et actives à La Réunion. Ici et maintenant, la trentaine d’artistes réuni·es fouillent des temporalités qui s’étirent du passé jusqu’au futur pour raconter une histoire commune, un vivant partagé. Des entrailles de l’île vers l’océan dans lequel elle s’inscrit, en passant par ses rues bétonnées, ses ravines et ses champs de canne à sucre, les artistes agissent au sein d’une géographie et d’une histoire nécessairement plurielles.



À travers un ensemble de problématiques liées et entremêlées, ce sont les corps visibles et invisibles, humains et non humains qui sont placés au cœur d’une réflexion collective. Les corps nous mènent ainsi vers le territoire de l’histoire, de la mémoire, de la transmission, du rituel, de l’insularité, de la créolité, de la langue, de la mythologie et du vivant. Dans une perspective résolument politique, l’exposition devient le lieu de conversations avec l’île de La Réunion envisagée dans ses réalités complexes, denses et multiples.



– Julie Crenn, Historienne de l’art et commissaire indépendante





Depuis plusieurs années le FRAC RÉUNION s’engage — dans le cadre des missions qui lui sont dévolues — à promouvoir la scène réunionnaise au régional, au national et à l’international.

Le réseau que le FRAC RÉUNION s’est constitué, les partenaires auxquels il s’est associé, ont permis de construire des échanges, de renouveler les rencontres, d’amener les artistes à circuler davantage, à bénéficier de résidences, d’expositions, d’échanges critiques. Ce soutien, cet accompagnement, ces partenariats, ces éditions, ont naturellement offert une plus grande visibilité à la scène réunionnaise, riche et généreuse.





Mais, si dans notre bassin géographique la réalité et la puissance de cette création sont tout à fait identifiées, il est évident que l’isolement au-delà des mers interdit le plus souvent au niveau national la mise en lumière de cet ensemble. Notre volonté n’est pas de ghettoïser les artistes de l’île, en les identifiant comme Réunionnais·es, donc d’ailleurs, donc exotiques

Il s’agit de faire découvrir, comprendre, appréhender, un ensemble d’œuvres de créatrices et de créateurs qui interrogent la société postcoloniale dans laquelle iels vivent, déploient des problématiques comme la migration et le déplacement, le métissage culturel, construisent une réflexion avec le vivant, sondent notre compréhension du vivre ensemble.



– Béatrice Binoche, directrice du Frac Réunion



Avec les artistes : Avec Mounir Allaoui, Alice Aucuit, Jack Beng-Thi, Lolita Bourdon, Catherine Boyer, Stéphanie Brossard, Jimmy Cadet, Sonia Charbonneau, Thierry Cheyrol, Cristof Dènmont, Emma Di Orio, Morgan Fache, Florans Féliks, Brandon Gercara, Hasawa, Esther Hoareau, Stéphanie Hoareau, Christian Jalma dit Pink Floyd, Jean-Claude Jolet, Kako et Stéphane Kenkle, Kid Kreol Boogie, Jean-Marc Lacaze, Gabrielle Manglou, Masami, Anie Matois, Sanjeeyann Paléatchy, Tatiana Patchama, Tiéri Rivière, Chloé Robert, Abel Techer, Prudence Tetu, Wilhiam Zitte.



Visites de l’exposition

Visites Flash : Tous les samedis du 10 février au 2 juin à 15h, 16h et 17h, une médiatrice culturelle vous propose un format de 30 minutes pour échanger en toute simplicité autour d’une exposition.

La visite est sans réservation, gratuite pour les enfants et comprise dans le prix du billet d’entrée pour les adultes. Attention, le billet d’entrée aux expositions est indispensable, même si vous bénéficiez de la gratuité. Il est à retirer à l’accueil-billetterie, il donne accès à l’ensemble des expositions de la Tour et du Panorama.



Visites Toute petite expo : Un mercredi par mois de 10h à 11h : le 28 février, le 20 mars, 24 avril et le 15 mai. Et des visites bonus pendant La semaine de la petite enfance les 17, 21 et 23 mars. Les médiatrices culturelles donnent rendez-vous aux petit·es visiteur·ices de 18 mois à 3 ans et à leurs accompagnant.es pour découvrir l’exposition Astèr Atèrla. Ces balades contées au fil des œuvres éveillent les sens et le sensible des tout-petits. Elles invitent au voyage, de l’espace d’exposition vers l’île de la Réunion à la découverte de la faune, la flore et de la magie de ces paysages qui donnèrent naissance à ces œuvres…

La visite, sur inscription à mediation@lafriche.org, est gratuite pour les enfants et comprise dans le prix du billet d’entrée pour les adultes. Attention, le billet d’entrée est indispensable, même si vous bénéficiez de la gratuité. Rendez-vous à l’accueil-billetterie.



Visites Famille + goûter : Le 29 février, 17 mars, 25 avril et le 19 mai de 15h-16h pour les enfants à partir de 6 ans et leurs accompagnant·es. Chaque mois, les médiatrices culturelles proposent une visite conviviale en famille pour découvrir l’exposition Astèr Atèrla.

Une déambulation au fil des œuvres (sculptures, dessins, peintures, installations…) façonnées par des artistes réunionnais.es et pétries par les paysages, la faune, la flore, les traditions et cultures issues de cette île. Ce parcours ludique invite à ouvrir ses sens et aiguiser sa sensibilité tout en s’amusant à travers des jeux d’observation, des mini-ateliers ou des expérimentations sensibles.

La visite famille se conclut par un goûter aux saveurs ultramarines.



Week-end d’ouverture

Pour le lancement du temps fort Un champ d’îles, l’exposition est gratuite les 2 3 février 2024. EUR.

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02

fin : 2024-06-02



