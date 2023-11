Fête locale de la Saint Saturnin ASTE Asté, 24 novembre 2023, Asté.

Asté,Hautes-Pyrénées

Vendredi 24 novembre, le Comité des Fêtes d’Asté organise un concours de belote « nouvelle formule ». Pour une simple mise de 12€/équipe, les beloteurs joueront 4 parties en 10 donnes chacune. Les points obtenus lors de ces 4 parties seront additionnés et un classement final sera établi à la fin de la soirée. L’équipe ayant totalisé le plus de points empochera le 1er lot et la moitié des équipes présentes repartiront avec un des nombreux lots (agneau, gibier, fromage, bouteilles …) Une seule contrainte : les équipes pourront s’inscrire à partir de 20h30 et le concours débutera à 21h15. Buvette sur place, casse-croûte offert.

Samedi 25 novembre, à partir de 22h30 bal gratuit avec le podium « California ».

Samedi 25 novembre, à partir de 22h30 bal gratuit avec le podium « California »..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-25 . .

ASTE Salle des fêtes

Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Friday November 24, the Comité des Fêtes d’Asté is organizing a « new formula » belote competition. For an entry fee of just 12€/team, players will play 4 games of 10 deals each. The points obtained during these 4 games will be added up and a final ranking will be established at the end of the evening. The team with the most points will win the 1st prize, and half the teams present will go home with one of the many prizes (lamb, game, cheese, bottles, etc.) There is just one constraint: teams can register from 8:30pm, and the competition will start at 9:15pm. Refreshment bar on site, snacks on offer.

Saturday, November 25, from 10:30 p.m.: free dance with the « California » podium.

Saturday, November 25, from 10:30 p.m.: free dance with the « California » podium.

El viernes 24 de noviembre, el Comité des Fêtes d’Asté organiza una competición de belote de nuevo cuño. Por una inscripción única de 12 euros/equipo, los jugadores disputarán 4 partidas de 10 repartos cada una. Los puntos obtenidos en estas 4 partidas se sumarán y al final de la velada se establecerá una clasificación final. El equipo con más puntos ganará el 1er premio y la mitad de los equipos presentes se irán a casa con uno de los numerosos premios (cordero, caza, queso, botellas, etc.) Sólo hay una restricción: los equipos podrán inscribirse a partir de las 20.30 h y la competición comenzará a las 21.15 h. Avituallamiento in situ, oferta de tentempiés.

Sábado 25 de noviembre, a partir de las 22.30 h, baile libre con el podio « California ».

Sábado 25 de noviembre, a partir de las 22.30 h, baile libre con el podio « California ».

Am Freitag, den 24. November, veranstaltet das Comité des Fêtes von Asté einen Belote-Wettbewerb nach neuem Konzept. Für einen einfachen Einsatz von 12 Euro pro Team spielen die Beloteure 4 Partien mit je 10 Blättern. Die in diesen vier Partien erzielten Punkte werden addiert und am Ende des Abends wird eine Rangliste erstellt. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt den ersten Preis und die Hälfte der anwesenden Teams erhält einen der zahlreichen Preise (Lamm, Wild, Käse, Flaschen ?). Es gibt nur eine Einschränkung: Die Teams können sich ab 20:30 Uhr anmelden und der Wettbewerb beginnt um 21:15 Uhr. Getränke vor Ort, kostenloser Imbiss.

Samstag, 25. November, ab 22.30 Uhr kostenloser Ball mit dem Podium « California ».

Samstag, 25. November, ab 22.30 Uhr kostenloser Tanz mit dem Podium « California ».

