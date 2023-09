19ème Rando des Maynats ASTE Asté Catégories d’Évènement: Asté

Hautes-Pyrénées 19ème Rando des Maynats ASTE Asté, 7 octobre 2023, Asté. Asté,Hautes-Pyrénées Randonnée spectacles organisée par les Maynats ! Forfait randonnée : 15€ (enfants 10€).

2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. EUR.

ASTE Accueil devant la salle des fêtes d’Asté

Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Shows organized by Les Maynats! Hiking package: 15? (children 10?) ¡Espectáculos organizados por Les Maynats! Precio del paquete: 15 euros (niños 10 euros) Spektakuläre Wanderung, organisiert von den Maynats! Wanderpauschale: 15 Euro (Kinder 10 Euro)

