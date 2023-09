Promenade au gré de l’Adour ASTE Asté, 5 octobre 2023, Asté.

Asté,Hautes-Pyrénées

A l’occasion des 10 ans des circuits « Au gré de l’Adour » nous effectuerons une balade à Asté sur le thème de l’eau, en allant jusqu’à l’exceptionnelle Fontaine de Crastes.

De 14H à 16H30 Promenade au gré de l’Adour, départ place de la Bareille (Boulodrome)

17H : Prise de parole et goûter place de la Bareille

Inscription obligatoire :

Adhérent : 5€

Non adhérent: 10€.

2023-10-05 14:00:00 fin : 2023-10-05 17:00:00. EUR.

ASTE Place de la Bareille (boulodrome)

Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



To mark the 10th anniversary of the « Au gré de l’Adour » tours, we’ll be taking a walk in Asté on the theme of water, all the way to the exceptional Fontaine de Crastes.

2 – 4.30 pm Walk along the Adour, departure from Place de la Bareille (Boulodrome)

5 p.m.: Talk and snack at Place de la Bareille

Registration required :

Member: 5?

Non-member: 10?

Con motivo del 10º aniversario de los senderos « Au gré de l’Adour », daremos un paseo en Asté sobre el tema del agua, hasta la excepcional Fontaine de Crastes.

De 14:00 a 16:30 Paseo por el Adour, salida de la plaza de la Bareille (Boulodrome)

17.00 h: discursos y aperitivo en la plaza de la Bareille

Inscripción obligatoria:

Socio: 5?

No miembro: 10?

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Rundgänge « Au gré de l’Adour » werden wir in Asté einen Spaziergang zum Thema Wasser machen und bis zur außergewöhnlichen Fontaine de Crastes gehen.

Von 14.00 bis 16.30 Uhr Spaziergang entlang des Adour, Start am Place de la Bareille (Boulodrome)

17H: Redebeitrag und Imbiss auf dem Place de la Bareille

Anmeldung erforderlich :

Mitglied: 5?

Nicht-Mitglied: 10?

