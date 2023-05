Démonstration de dorure à la feuille ASTE, 16 septembre 2023, Asté.

Asté,Hautes-Pyrénées

La maison des Ferrère vous propose une démonstration de dorure sur feuille..

2023-09-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-09-16 16:00:00. .

ASTE Rendez-vous à la maison des Ferrère

Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The house of Ferrère proposes a demonstration of gilding on leaf.

La Maison des Ferrère ofrece una demostración de dorado sobre hoja.

Das Haus der Ferrère bietet Ihnen eine Vorführung der Blattvergoldung an.

