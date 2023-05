Visite guidée du village et de l’église d’Asté ASTE, 11 juillet 2023, Asté.

Asté,Hautes-Pyrénées

La maison des Ferrère vous propose des visites guidées du village et de son église..

2023-07-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-11 . .

ASTE Rendez-vous à la maison des Ferrère

Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Maison des Ferrère offers guided tours of the village and its church.

La Maison des Ferrère ofrece visitas guiadas al pueblo y a su iglesia.

Das Haus der Ferrère bietet Ihnen Führungen durch das Dorf und seine Kirche an.

Mise à jour le 2023-05-19 par Pôle du Tourmalet |CDT65