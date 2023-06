Promenades baroques d’église en église ASTE Asté, 6 juillet 2023, Asté.

Asté,Hautes-Pyrénées

La maison des Ferrère organise des promenades baroques d’église en église, guidées par des conférenciers diplômés en histoire de l’art et archéologie. Elle assure également des permanences dans certains édifices où les visiteurs peuvent, à leur demande, bénéficier d’une visite guidée

Départ 15 h 00 du musée

Lies – Marsas – Banios.

2023-07-06 à 16:30:00 ; fin : 2023-07-06 18:30:00. .

ASTE Rendez-vous devant la Maison des Ferrere à Asté

Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Maison des Ferrère organizes Baroque walks from church to church, guided by lecturers with degrees in art history and archaeology. It also organizes guided tours of certain buildings on request

Departure 3:00 pm from the museum

Lies – Marsas – Banios

La Maison des Ferrère organiza paseos barrocos de iglesia en iglesia, guiados por profesores licenciados en historia del arte y arqueología. También organiza visitas guiadas a determinados edificios, previa solicitud

Salida del museo a las 15:00

Mentiras – Marsas – Banios

Das Maison des Ferrère organisiert barocke Spaziergänge von Kirche zu Kirche, die von Referenten mit einem Diplom in Kunstgeschichte und Archäologie geleitet werden. Es bietet auch Sprechstunden in bestimmten Gebäuden an, in denen Besucher auf Wunsch eine Führung erhalten können

Abfahrt 15.00 Uhr am Museum

Lies – Marsas – Banios

