Festival autour des danses, musiques et chants traditionnels

En prenant pour cadre le village d’Astaffort (au sud d’Agen), le festival Asta’Folk plante son décor aux portes de la Gascogne et fait tout naturellement la part belle aux danses, musiques et chants du « Sud-Ouest » tout en s’ouvrant à des répertoires venus d’horizons plus lointains. Durant trois jours, des bals, des concerts et des stages de pratique chorégraphique, instrumentale ou vocale feront les délices des festivaliers… Tous les renseignements sur le site :

https://sites.google.com/view/astafolk/accueil

