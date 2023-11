Paris capitale de la Culture Asssociation MIJE Paris, 23 décembre 2023, Paris.

Paris capitale de la Culture 23 – 29 décembre Asssociation MIJE Une participation symbolique de 80euros est prévue, le transport de Marseille à Paris est entièrement pris en charge par nous ainsi que les déplacements lors du séjour.

Dans le cadre des « Vacances Apprenantes » nous proposons deux séjours. Le premiers pour les 7-10 ans qui se déroulera du 23 au 29 décembre 2023 et un deuxième séjour pour lycéens et collégiens du 30 décembre au 5 janvier 2024. Pour les jeunes inscrits sur ces séjours nous proposons des séances de renforcements scolaire, et des sorties culturelles, éducatifs et ludiques. Pour les Collègiens et les lycéens,en plus des sorties culturelles, nous avons deux invitations de visites pour l’Assemblée Nationale et le Sénat.

Asssociation MIJE 13 boulevard Beaumarchais 75004 Paris Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « passerelle.asso@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662280156 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767055802 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0689928126 »}]

2023-12-23T17:30:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00

2023-12-29T12:30:00+01:00 – 2023-12-29T13:30:00+01:00

