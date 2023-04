Dia de los muertos au zoo 6 Chemin de Brouquet, 31 octobre 2023, Asson.

Participez au jour des morts mexicains au zoo, venez déguisés et profitez des animations organisées toutes la journée :

– cherchez les bonbons cachés dans le zoo : de 10h à 12h

– jeux gratuits pour les enfants (dès 6 ans) l’après-midi : de 14 heures à 16 heures

Seules les animations sont gratuites, les entrées restent payantes. Animations accessibles aux visiteurs du parc..

2023-10-31 à ; fin : 2023-10-31 16:00:00. EUR.

6 Chemin de Brouquet Zoo d’Asson

Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Participate in the Mexican Day of the Dead at the zoo, come dressed up and enjoy the animations organized all day long:

– look for the candies hidden in the zoo : from 10 am to 12 pm

– free games for children (from 6 years old) in the afternoon: from 2pm to 4pm

Only the animations are free, the entries remain paying. Animations accessible to the visitors of the park.

Participa en el Día de los Muertos mexicano en el zoo, ven disfrazado y disfruta de las actividades organizadas durante todo el día:

– buscar caramelos escondidos en el zoo: de 10.00 a 12.00 horas

– juegos gratuitos para niños (a partir de 6 años) por la tarde: de 14.00 a 16.00 horas

Sólo las actividades son gratuitas, se aplica el precio de la entrada. Actividades abiertas a los visitantes del parque.

Nehmen Sie am mexikanischen Tag der Toten im Zoo teil, kommen Sie verkleidet und genießen Sie die den ganzen Tag über organisierten Animationen:

– suche nach versteckten Süßigkeiten im Zoo: von 10 bis 12 Uhr

– kostenlose Spiele für Kinder (ab 6 Jahren) am Nachmittag: von 14.00 bis 16.00 Uhr

Nur die Animationen sind kostenlos, der Eintritt bleibt kostenpflichtig. Animationen für Besucher des Parks zugänglich.

Mise à jour le 2023-03-09 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay