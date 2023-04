Stage « mini soigneur jurassique » 6 Chemin de Brouquet, 25 août 2023, Asson.

Avec l’aide d’un animateur, découvrez 12 espèces de dinosaures dans un nouvel espace entièrement équipé et thématisé qui reproduit un site de fouille archéologique : tente , site de fouille, fossiles et un atelier « trace » de dinosaure à emporter en souvenir. Pour finir cette belle journée, un goûter et un diplôme sont offerts aux paléontologues en herbes !.

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-25 17:00:00. EUR.

6 Chemin de Brouquet Zoo d’Asson

Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With the help of an animator, discover 12 species of dinosaurs in a new fully equipped and themed area that reproduces an archaeological dig site: tent, dig site, fossils and a dinosaur « trace » workshop to take home as a souvenir. To finish this beautiful day, a snack and a diploma are offered to the budding paleontologists!

Con la ayuda de un guía, descubra 12 especies de dinosaurios en un nuevo espacio totalmente equipado y tematizado que reproduce una excavación arqueológica: tienda de campaña, excavación, fósiles y un taller de « huellas » de dinosaurio para llevarse a casa como recuerdo. Para terminar este hermoso día, ¡se ofrece un tentempié y un diploma a los paleontólogos en ciernes!

Entdecken Sie mit Hilfe eines Betreuers 12 Dinosaurierarten in einem neuen, vollständig ausgestatteten und thematisierten Bereich, der einer archäologischen Ausgrabungsstätte nachempfunden ist: Zelt, Ausgrabungsstätte, Fossilien und ein Workshop « Spur » eines Dinosauriers, den Sie als Andenken mitnehmen können. Zum Abschluss dieses schönen Tages gibt es für die angehenden Paläontologen einen Snack und ein Diplom!

Mise à jour le 2023-03-09 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay