Les visites VIP du Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet, 11 août 2023, Asson.

Une expérience unique à partager en famille pour connaître l’envers du décor du zoo d’Asson et de ses résidents et une opportunité de partager les anecdotes qui font l’histoire du Zoo..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 11:00:00. EUR.

6 Chemin de Brouquet Zoo d’Asson

Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A unique experience to share with your family to get to know the backstage of Asson Zoo and its residents and an opportunity to share the anecdotes that make up the history of the Zoo.

Una experiencia única para compartir en familia y conocer los entresijos del zoo de Asson y sus residentes y una oportunidad para compartir las anécdotas que conforman la historia del zoo.

Ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie, um hinter die Kulissen des Zoos von Asson und seiner Bewohner zu blicken, und eine Gelegenheit, die Anekdoten zu teilen, die die Geschichte des Zoos ausmachen.

Mise à jour le 2023-03-09 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay