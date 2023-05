Stage découverte « Mini soigneur Zoo » 6 Chemin de Brouquet, 2 août 2023, .

Découverte des différents régimes alimentaires des animaux du zoo d’Asson grâce à la visite de la cuisine , visite commentée avec des nourrissages et enfin atelier « sur la piste du vivant » durant lequel les enfants réalisent le moulage d’une trace de leur animal préféré. L’après-midi se termine par un goûter.

Ces expériences sont accessibles aux enfants de 6 à 11 ans inclus.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 17:00:00. EUR.

6 Chemin de Brouquet Zoo d’Asson

Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discovery of the different diets of the animals of the Asson zoo thanks to the visit of the kitchen, commented visit with feedings and finally workshop « on the track of the living » during which the children carry out the moulding of a trace of their preferred animal. The afternoon ends with a snack

These experiences are accessible to children from 6 to 11 years old

Reservation required by mail or phone.

Descubrimiento de las diferentes dietas de los animales del zoo de Asson gracias a una visita a la cocina, una visita guiada con sesiones de alimentación y, por último, un taller « sobre el rastro de la vida » durante el cual los niños hacen un molde de un rastro de su animal favorito. La tarde termina con una merienda

Estas experiencias están abiertas a niños de 6 a 11 años

Es necesario reservar por correo electrónico o por teléfono.

Entdeckung der verschiedenen Ernährungsweisen der Tiere im Zoo von Asson durch den Besuch der Küche, kommentierte Besichtigung mit Fütterungen und schließlich Workshop « Auf der Spur des Lebendigen », bei dem die Kinder einen Abguss einer Spur ihres Lieblingstieres anfertigen. Der Nachmittag endet mit einem Imbiss

Diese Experimente sind für Kinder von 6 bis einschließlich 11 Jahren zugänglich

Reservierungen sind per E-Mail oder Telefon erforderlich.

