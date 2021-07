Nay Rue du Litor Nay, Pyrénées-Atlantiques Asson : aménagement d’une parcelle en entrée de village (64) Rue du Litor Nay Catégories d’évènement: Nay

A l’entrée de la Vallée de l’Ouzom, la commune possède une ancienne parcelle du château d’Abère. La démarche de projet : du diagnostic de paysage partagé entre les maitres d’œuvre et les futurs utilisateurs à la réalisation des travaux dans le contexte particulier du COVID 19. Visite guidée par les maitres d’œuvre : Michèle Delaigue et Jean-Francois Morel (Atelier Morel Delaigue Paysagistes) Alexandre Pinson (paysagiste concepteur) co-traitant assisté de Camille Texier Cécile Langinier ( SETMO Ingénierie) co-traitant En partenariat avec la Commune d’Asson et le CAUE 64 La démarche de projet : du diagnostic de paysage partagé entre les maitres d’œuvre et les futurs utilisateurs à la réalisation des travaux dans le contexte particulier du COVID 19. Rue du Litor Rue du Litor Nay Pyrénées-Atlantiques

