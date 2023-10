Associer vos engrais verts ! Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Associer vos engrais verts ! Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris, 20 octobre 2023, Paris. Le vendredi 20 octobre 2023

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit sous condition Inscription en ligne obligatoire Après le travail du sol, pratiquez le semis d’engrais verts en associant des familles qui améliorent la qualité du sol au potager. Présentation des outils de jardinage Atelier de jardinage » Associer vos engrais verts » vendredi 20 octobre 2023 de 14h00 à 15h30 Inscription-ici Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul-Belmondo 75012 Paris Contact : +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature

Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain
41,rue Paul-Belmondo
Paris
latitude longitude 48.8360620869026,2.38318376468466

