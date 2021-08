Grasse Mairie de Grasse - 1er étage Alpes-Maritimes, Grasse Associations grassoises et patrimoine culturel Mairie de Grasse – 1er étage Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Associations grassoises et patrimoine culturel

Mairie de Grasse – 1er étage, 18 septembre 2021, Grasse.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie de Grasse – 1er étage

Les associations grassoises de promotion et de valorisation du patrimoine culturel vous donnent rendez-vous : Association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse, Fonds Baudelaire et Mission Patrimoine. Vous découvrirez leurs missions et la passion qui les enflamme. Vous pourrez également découvrir comment agir pour notre Patrimoine grassois !

En continu l’après-midi

