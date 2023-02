Les rencontres professionnelles du Grand Zebrock: Production Associations et des Initiatives Citoyennes de la ville de Montreuil / Montreuil / 93 Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Les rencontres professionnelles du Grand Zebrock: Production Mercredi 1 mars, 13h30 Associations et des Initiatives Citoyennes de la ville de Montreuil / Montreuil / 93

Entrée libre sur réservation

Avec Simon Beaudoux (label Finalistes) et Aurélie Thuot (Label Adone) Associations et des Initiatives Citoyennes de la ville de Montreuil / Montreuil / 93 60 rue Franklin Montreuil Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Au programme:

13h30-16h00 :

« Financer et réaliser sa production » avec Simon Beaudoux : Directeur du label Finalistes et membre du duo Ravages

Comment y voir clair dans la jungle des subventions? Comment financer son projet? Pas de panique Simon est là, fort de son expérience de directeur de label et d’artiste ! 16h15-18h45:

« Produire et réaliser son spectacle, tourner » avec Aurélie Thuot, Directrice du label Adone Trouver le bon tourneur et bien s’entourer pour faire grandir son projet.

