Les rencontres professionnelles du Grand Zebrock: Edition / Image Associations et des Initiatives Citoyennes de la ville de Montreuil / Montreuil / 93 Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Les rencontres professionnelles du Grand Zebrock: Edition / Image Associations et des Initiatives Citoyennes de la ville de Montreuil / Montreuil / 93, 22 février 2023, Montreuil. Les rencontres professionnelles du Grand Zebrock: Edition / Image Mercredi 22 février, 13h30 Associations et des Initiatives Citoyennes de la ville de Montreuil / Montreuil / 93

Entrée libre sur réservation

Avec Philippe Manivet, éditeur chez Musigamy et Niki Demiller, musicien et compositeur Associations et des Initiatives Citoyennes de la ville de Montreuil / Montreuil / 93 60 rue Franklin Montreuil Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Au programme:

13h30-16h00

« Editer ses œuvres » avec Philippe Manivet, éditeur chez Musigamy

Valoriser son répertoire et trouver de nouveaux débouchés pour ses oeuvres.

16h15-18h45

« Ecrire pour l’image » avec Niki Demiller, musicien et compositeur

Prendre pied dans un vaste champ de création, et valoriser ses compétences en composition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T13:30:00+01:00

2023-02-22T18:45:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Associations et des Initiatives Citoyennes de la ville de Montreuil / Montreuil / 93 Adresse 60 rue Franklin Montreuil Centre-ville Ville Montreuil lieuville Associations et des Initiatives Citoyennes de la ville de Montreuil / Montreuil / 93 Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Associations et des Initiatives Citoyennes de la ville de Montreuil / Montreuil / 93 Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Les rencontres professionnelles du Grand Zebrock: Edition / Image Associations et des Initiatives Citoyennes de la ville de Montreuil / Montreuil / 93 2023-02-22 was last modified: by Les rencontres professionnelles du Grand Zebrock: Edition / Image Associations et des Initiatives Citoyennes de la ville de Montreuil / Montreuil / 93 Associations et des Initiatives Citoyennes de la ville de Montreuil / Montreuil / 93 22 février 2023 Associations et des Initiatives Citoyennes de la ville de Montreuil / Montreuil / 93 Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis