Nanterre Atelier d’initiation aux Arts du Cirque Association Zy’va Nanterre, 17 juillet 2023, Nanterre. Atelier d’initiation aux Arts du Cirque Lundi 17 juillet, 16h00 Association Zy’va Entrée libre Atelier de sensibilisation et d’initiation aux Arts du Cirque proposé dans le quartier du Petit Nanterre cet été.

Au programme : Jonglage, hula hoop, fils de fer, manipulation d’objets… Association Zy’va 2 résidence des tulipes Nanterre 92000 Quartier du Petit Nanterre Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « arenesdenanterre@free.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

