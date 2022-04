Association W – Floe Parvis de la mairie du 11e Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Association W – Floe Parvis de la mairie du 11e, 26 mai 2022, Paris. Le jeudi 26 mai 2022

de 15h00 à 15h30

Le jeudi 26 mai 2022

de 17h00 à 17h30

. gratuit

Floe confronte, de manière pure et dénuée de tout artifice, un corps à un espace. Un homme va se retrouver en prise avec cet étonnant relief qu’il devra, pour son propre salut, traverser. Performance poétique et clownesque

L’exploration de cette terra incognita laisse apparaître une poétique de l’action pure. On suit le parcours d’un homme, qui apparaît, disparaît selon les aspérités de la sculpture, chute, grimpe, attend, se suspend, glisse, chute à nouveau, se relève, se remet en chemin… dans une suite d’actions et de contraintes physiques (hauteur, gravité, résistance) à « jouer déjouer ». www.associationw.com Conception Jean-Baptiste André

Interprétation Côme Fradet

Conception de l’œuvre scénographique Vincent Lamouroux

Aide à la création DRAC Bretagne, Conseil Régional de Bretagne, Ville de Rennes

Coproductions et soutiens La Comédie de Saint-Etienne – Centre Dramatique National, Centre Pompidou – Metz, L’Amphithéâtre – Pont-de-Claix, Les Tombées de la Nuit – Rennes, Le Grand Logis – Bruz / Le Fourneau – CNAREP Brest, Itinéraires Bis – Côtes d’Armor, Le Triangle – Cité de la Danse Rennes, Théâtre ONYX – Ville de Saint-Herblain, Association Beaumarchais – SACD Crédit photo Nicolas Lelièvre Parvis de la mairie du 11e 12 Place Léon Blum 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

Nicolas Lelièvre

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parvis de la mairie du 11e Adresse 12 Place Léon Blum Ville Paris lieuville Parvis de la mairie du 11e Paris Departement Paris

Parvis de la mairie du 11e Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Association W – Floe Parvis de la mairie du 11e 2022-05-26 was last modified: by Association W – Floe Parvis de la mairie du 11e Parvis de la mairie du 11e 26 mai 2022 Paris Parvis de la Mairie du 11e Paris

Paris Paris