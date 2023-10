Atelier d’auto-réparation vélo Association Velocità Terre-plein de la gare Ajaccio Catégories d’Évènement: Ajaccio

Corse-du-Sud Atelier d’auto-réparation vélo Association Velocità Terre-plein de la gare Ajaccio, 18 octobre 2023, Ajaccio. Atelier d’auto-réparation vélo 18 et 21 octobre Association Velocità Terre-plein de la gare Venez à l’atelier pour bricoler votre vélo ou demander des conseils sur la pratique du vélo à Ajaccio ! Association Velocità Terre-plein de la gare 20090 Ajaccio Ajaccio 20090 Les Cannes Corse-du-Sud Corse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T17:00:00+02:00 – 2023-10-18T19:00:00+02:00

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ajaccio, Corse-du-Sud Autres Lieu Association Velocità Terre-plein de la gare Adresse 20090 Ajaccio Ville Ajaccio Departement Corse-du-Sud Lieu Ville Association Velocità Terre-plein de la gare Ajaccio latitude longitude 41.926399;8.737603

Association Velocità Terre-plein de la gare Ajaccio Corse-du-Sud https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ajaccio/