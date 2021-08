Cannes arret de bus "Hotel de Ville",1 place cornut gentille,06400 CANNES Alpes-Maritimes, Cannes Association Tram&bus de la Côte d’Azur arret de bus “Hotel de Ville”,1 place cornut gentille,06400 CANNES Cannes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

(Gare routière, arrêt « Hôtel de Ville ») Autobus urbain du réseau cannois datant de 1980 : présentation statique du véhicule, de son histoire, du réseau de bus cannois et témoignage d’un ancien conducteur. Renseignements : [tca@trambus.fr](mailto:tca@trambus.fr) Lignes de bus : 1, 2, 7, 10, 12, 18, 20

entrée libre

