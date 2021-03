Lille En ligne Lille Association Syndicale Libre : tout comprendre de l’ASL En ligne Lille Catégorie d’évènement: Lille

Association Syndicale Libre : tout comprendre de l’ASL —————————————————— L’association Syndicale Libre est une organisation qui a pour mission la gestion d’espaces communs dans les ensembles d’habitations horizontaux (maisons de courées par exemple). C’est l’équivalent d’un syndicat de copropriétaires dans une copropriété, cependant, l’ASL n’est pas régie par la loi sur la copropriété. Elle a son propre fonctionnement et dispose d’ailleurs d’une plus grande liberté législative. Venez en apprendre davantage sur ce mode de gestion des espaces communs adapté aux maisons de courées. ### → Mercredi 16 juin 2021 de 17h30 à 19h30 Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. Inscription gratuite via ce formulaire : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczESLzu7WxgL7Y2iYYJuVU61wU4RNy2krd0pvmQ69ww5ZYMA/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczESLzu7WxgL7Y2iYYJuVU61wU4RNy2krd0pvmQ69ww5ZYMA/viewform?usp=sf_link)

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

