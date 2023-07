Ravachol d’après ses mémoires – Cie Elektro Chok > Mon Plaisir est Stéphanois Association sportive Les Temps Nouveaux Saint-Étienne, 10 septembre 2023, Saint-Étienne.

Comment de simple ouvrier de la banlieue stéphanoise on devient, par le poids de la société, l’un des anarchistes les plus emblématiques de la «Propagande par le fait».

Anarchiste ou criminel ?

Héros de l’anarchie pour les uns, bandit qui terrorise les honnêtes propriétaires pour les autres, Ravachol est un personnage doublement mythique.

Dans cette adaptation, Alain Besset retrace, au plus près possible de ses mémoires, l’itinéraire de Ravachol ou comment l’ouvrier teinturier de Saint-Chamond est-il d’abord devenu un hors la loi, criminel puis un poseur de bombes qui croyait préparer la revolution sociale ? Qui est finalement l’homme qui comparaît en 1892 devant les cours d’assises de Paris et de Montbrison et dont la tête est tranchée en place publique le 11 juillet 1892 ?

L’histoire de Ravachol nous offre une plongée dans l’histoire sociale de la fin du XIXe siècle qui nous interroge sur celle de notre société d’aujourd’hui !

D’après les mémoires de Ravachol Cie Elektro Chok [Théâtre]

Mise en scène : Alain Besset

Avec : Alain Besset, Valérie Gonzalez et Stéphane Ferber

Scénographie, décors et lumière : Hervé Fogeron

Production : Cie Elektro Chok [Théâtre]

Co-producteur : La Guérétoise de spectacle / Scène conventionnée (Guéret 23)

Théâtre dès 15 ans

Durée : 1h10

