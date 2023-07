Spectacle Familial | Mon plaisir est Stéphanois Association sportive Les Temps Nouveaux Saint-Étienne, 9 septembre 2023, Saint-Étienne.

Spectacle Familial | Mon plaisir est Stéphanois Samedi 9 septembre, 16h00 Association sportive Les Temps Nouveaux Gratuit

En cours de programmation

> Spectacle en plein air

Association sportive Les Temps Nouveaux 13 rue Robinson 42100 saint-Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.choktheatre.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/elektro-chok »}, {« type »: « phone », « value »: « 0477382338 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T16:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

2023-09-09T16:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

© Grégory A. Sanchez