Alice n’aime pas les poissons – Cie Les mangeurs d’avions > Mon Plaisir est Stéphanois Association sportive Les Temps Nouveaux Saint-Étienne, 8 septembre 2023, Saint-Étienne.

Alice n’aime pas les poissons – Cie Les mangeurs d’avions > Mon Plaisir est Stéphanois Vendredi 8 septembre, 14h00 Association sportive Les Temps Nouveaux Gratuit – sur réservation

Peut-être encore plus que les grands, les petits ont des rêves, des secrets, des peurs, et un imaginaire sans limite. ils se posent aussi beaucoup de questions. Ainsi, on saura pourquoi Alice n’aime pas les poissons, on découvrira aussi la fée des souvenirs, on fera connaissance avec les «Crabougnas», on decouvrira la recette des bisous à la biscoture…

Xavier Michel, musicien, auteur compositeur interprète, met en scène à travers ses chansons, des instants de vie et de poésie qui lui ont été inspirés en partie par ses enfants mais aussi par ses propres souvenirs d’enfance. Sur scène l’artiste s’accompagne d’une guitare, d’un métallophone, de boîtes à musiques, de quelques effets électroniques, et pour illustrer et donner corps à son univers musical il se tranforme au fil du spectacle en magicien, en conteur et en manipulateur d’objets.

C’est dans cet univers poétique, tantôt loufoque, drôle mais aussi rempli d’émotion que vous invite la Cie stéphanoise : les mangeurs d’avions.

D’après des textes de Xavier Michel

Mise en Scène & Jeu : Xavier Michel

Production : Les mangeurs d’avions

Conte musical dès 5 ans

Durée : 45 min

Association sportive Les Temps Nouveaux 13 rue Robinson 42100 saint-Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.choktheatre.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/elektro-chok »}, {« type »: « phone », « value »: « 0477382338 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T14:00:00+02:00 – 2023-09-08T15:00:00+02:00

2023-09-08T14:00:00+02:00 – 2023-09-08T15:00:00+02:00

© Grégory A. Sanchez