Mon plaisir est Stéphanois Association sportive Les Temps Nouveaux Saint-Étienne, 8 septembre 2023, Saint-Étienne.

Mon plaisir est Stéphanois 8 – 10 septembre Association sportive Les Temps Nouveaux

Festival de quartier « Mon plaisir est stéphanois » :

Trois journées ludo-culturelles, les 8, 9 et 10 septembre 2023 sur le site de l’association sportive, Les Temps Nouveaux , 13 rue Robinson à Saint-Étienne, quartier Montplaisir.

Ces trois jours permettront aux habitants de venir découvrir en famille les joies de la pétanque et de la coinche, des spectacles jeune public, ainsi que les créations de la Cie Elektro Chok « Ravachol » et « La nuit juste avant les forets », et des Chorales ligériennes.

En amont, la dernière semaine d’août et la première semaine de septembre, des ateliers de pratiques artistiques amateurs théâtrales, en direction des adolescentes, des adolescents, adultes et personnes en situation de handicap, seront organisés.

 Du 28 août au 07 septembre 2023 :

1 Atelier de 5 rendez-vous trois heures de pratique théâtrale amateur (adulte) et 1 Atelier de 5

rendez-vous de deux heures de pratique théâtrale amateur (adolescents/centre sociaux)

 Vendredi 8 septembre 2023 :

14h Spectacle Jeune Public

15h30 concours de Coinche

18h Apéritif accompagné par une chorale ligérienne

18h30 Repas

20h45 Spectacle » L’Homme semence » De Violette Ailhaud – Cie Elektro Chok – mise en scène Alain Besset

 Samedi 9 septembre 2023 :

15h retransmission de match ASSE

15h Restitution Ateliers de pratique théâtrale amateur (adolescents/centre sociaux)

17h Spectacle Jeune Public

18h Apéritif accompagne par une chorale ligérienne

18h30 Repas

20h45 Spectacle » La Nuit juste avant les forets » Cie Elektro Chok (mise en scène Alain Besset)

 Dimanche 10 septembre 2023 :

13h repas Paella

17h restitution Ateliers de pratique théâtrale amateur (adulte)

19h Spectacle « Ravachol » d’après ses mémoires – Cie Elektro Chok – mise en scène Alain Besset

Association sportive Les Temps Nouveaux 13 rue Robinson 42100 saint-Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/elektro-chok »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.choktheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0477382338 »}] http://choktheatre.com/programmation/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T14:00:00+02:00 – 2023-09-08T15:00:00+02:00

2023-09-10T19:00:00+02:00 – 2023-09-10T21:00:00+02:00

© conception visuel & graphique Grégory A. Sanchez