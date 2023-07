Atelier de Théâtre (adulte) – Mon Plaisir est Stéphanois Association sportive Les Temps Nouveaux Saint-Étienne, 28 août 2023, Saint-Étienne.

Atelier de Théâtre (adulte) – Mon Plaisir est Stéphanois 28 août – 10 septembre Association sportive Les Temps Nouveaux Gratuit – sur inscription

Aller à la rencontre des habitants des quartiers, Monplaisir, Saint-Francois et Monthieu sur le site de l’association sportive « Les Temps Nouveaux » et leurs faire découvrir, bien entendu, des spectacles théâtraux jeune public et tout public, mais leur montrer également l’envers du décor, puisque cette manifestation se déroule en plein air : le public pourra assister au montage de ce que nécessite une telle « entreprise » (gradins, scène, raccords techniques, répétitions, etc).

En amont de ces trois journées ludoculturelles de Mon plaisir est stéphanois, deux semaines d’ateliers de pratiques artistiques amateurs, en direction d’un public adulte, du jeune public (centre sociaux, centre de loisirs …) et de personnes en situation de handicap, sont aussi une volonté d’échanger, de communiquer, de partager, voire même de briser nos solitudes, en portant une attention toute particulière aux personnes les plus isolées et les plus fragilisées.

Ceci relève donc d’une mission culturelle au service de la curiosité, du désir decommuniquer et d’un apprentissage de la citoyenneté.

Association sportive Les Temps Nouveaux 13 rue Robinson 42100 saint-Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.Choktheatre.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/elektro-chok »}, {« type »: « phone », « value »: « 0477382338 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T18:00:00+02:00 – 2023-08-28T20:00:00+02:00

2023-09-10T17:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

© Grégory A. Sanchez