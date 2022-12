Association Sport.I danse : Réveillon de la Saint Sylvestre Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Association Sport.I danse : Réveillon de la Saint Sylvestre Saint-Claude, 31 décembre 2022, Saint-Claude

Jura EUR 75 Association Sport.I danse : Réveillon de la Saint Sylvestre Le 31 Décembre 2022 à la salle des fêtes de Saint-Claude, à partir de 20h. Animé par DJ Marco’s Menu festif à 75 euros une soupe à l’oignon et une coupe de champagne offerte. Réservation jusqu’au 21 décembre au 06.78.13.87.63 . +33 3 84 45 14 62 Saint-Claude

