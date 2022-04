ASSOCIATION SAINT LUNAIRE EN MARCHE POINTE DE LA VARDE Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

ASSOCIATION SAINT LUNAIRE EN MARCHE POINTE DE LA VARDE, 12 avril 2022, Saint-Malo. ASSOCIATION SAINT LUNAIRE EN MARCHE

POINTE DE LA VARDE, le mardi 12 avril à 14:00

**RANDONNEE LE SAMEDI 16 AVRIL POINTE DE LA VARDE A SAINT MALO** RENDEZ VOUS à 14 HEURES PARKING COLETTE ANGLE AVENUE COLETTE ET JOHN KENNEDY A SAINT MALO PARCOURS COTIER DE 11 KM FACILE INSCRIPTION SUR PLACE 2€

2€

RANDONNEE ¨POINTE DE LA VARDE A SAINT MALO POINTE DE LA VARDE SAINT MALO Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu POINTE DE LA VARDE Adresse SAINT MALO Ville Saint-Malo lieuville POINTE DE LA VARDE Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

POINTE DE LA VARDE Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/

ASSOCIATION SAINT LUNAIRE EN MARCHE POINTE DE LA VARDE 2022-04-12 was last modified: by ASSOCIATION SAINT LUNAIRE EN MARCHE POINTE DE LA VARDE POINTE DE LA VARDE 12 avril 2022 POINTE DE LA VARDE Saint-Malo saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine