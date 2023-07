Projet participatif autour des migrations Association Rosmerta – Avignon Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse Projet participatif autour des migrations Association Rosmerta – Avignon Avignon, 3 juillet 2023, Avignon. Projet participatif autour des migrations 3 – 14 juillet Association Rosmerta – Avignon Accueillis au sein de l’association Rosmerta à Avignon, nous collecterons des récits de vie de personnes exilées pour réaliser un documentaire qui montrera les réalités des conditions de vie en France des personnes issues de l’immigration clandestine. Ce film sera présenté sur le continent Africain.

En parallèle, nous monterons un projet théâtre avec les personnes résidentes pour faire émerger leurs problématiques de vie. Association Rosmerta – Avignon 7 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon Avignon 84000 Saint-Jean Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Lieu d’accueil de mineurs isolés et familles en exil, centre social et culturel autogéré Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T10:00:00+02:00 – 2023-07-03T17:30:00+02:00

2023-07-14T10:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:30:00+02:00 © Cie Liquidation Totale Détails Catégories d’Évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Association Rosmerta - Avignon Adresse 7 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon Ville Avignon Departement Vaucluse Lieu Ville Association Rosmerta - Avignon Avignon

Association Rosmerta - Avignon Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/