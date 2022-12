SÉJOUR CULTUREL ET SPORTIF EN ARDENNES Association Revinoise d’Education et de Loisirs Revin Catégories d’évènement: Ardennes

SÉJOUR CULTUREL ET SPORTIF EN ARDENNES Association Revinoise d’Education et de Loisirs, 26 juillet 2021, Revin. SÉJOUR CULTUREL ET SPORTIF EN ARDENNES 26 juillet – 1 août 2021 Association Revinoise d’Education et de Loisirs

Grâce aux vacances apprenantes, une participation symbolique de 25 euro soit 5 euro par jour est demandée aux familles; Cependant les familles peuvent utiliser le train pour arriver jusqu’à la gare de Revin qui sera à leurs charges.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Association Revinoise d’Education et de Loisirs 64 rue jean macé, 08500 revin Revin 08500 Ardennes Grand Est Dans l’objectif de permettre à tous les jeunes de pouvoir repratiquer ou pratiquer des activités culturelles et sportives, un séjour en Ardennes est proposé aux jeunes de 14 à 17 ans.

Les jeunes pourront en dehors des apprentissages par le jeu sur la geographie, la physique, le numérique (avec la réalisation d’affiches avec le logiciel canva pour les animations culturelles du soir), profiter des activités sportives proposées dans les ardennes comme le paddle, le gyropode, le wii splash, le canoé …

Ils seront amenés à un travail collectif en respectant le protocole en vigueur afin de préparer les animations culturelles du soir qu’ils devront gérer. Ceci afin de travailler la cohésion social, l’implication en équipe et leur devoir de citoyen.

Ils seront logés sous tentes avec replis (prêt de salle par les villes) en cas d’intempéries mais aussi pour les apprentissages prévus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T14:00:00+02:00

2021-08-01T10:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Revin Autres Lieu Association Revinoise d'Education et de Loisirs Adresse 64 rue jean macé, 08500 revin Ville Revin Age minimum 14 Age maximum 17 lieuville Association Revinoise d'Education et de Loisirs Revin Departement Ardennes

