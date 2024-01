Projet Transmission Fresque Naturelle Association Regards – Maison Communale de la Solidarité Ramonville-Saint-Agne, samedi 3 février 2024.

Projet Transmission Fresque Naturelle Venez construire une fresque en terre et à plusieurs mains. Samedi 3 février, 14h30 Association Regards – Maison Communale de la Solidarité Entré libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T14:30:00+01:00 – 2024-02-03T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T14:30:00+01:00 – 2024-02-03T16:30:00+01:00

Ce projet est une œuvre de grande taille sur le thème de l’espace et de la transmissions parents-enfants. Plusieurs ateliers seront organisés dans différentes structures pour réaliser les pièces, concevoir les messages et les graver. Ils seront composés d’éléments en relief fait avec de l’enduit de chaux et colorés avec des pigments naturels. Le fond et le collage des éléments seront effectués lors d’un événement qui rassemblera tous les participants.

Association Regards – Maison Communale de la Solidarité 18 place Marnac Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/regards-centre-ressources-parentalites/evenements/inscription-projet-transmission-fresque-naturelle »}]