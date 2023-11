Familles recomposées de la théorie… à la pratique ! Association Regards – Maison Communale de la Solidarité Ramonville-Saint-Agne, 2 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Familles recomposées de la théorie… à la pratique ! Samedi 2 décembre, 10h00 Association Regards – Maison Communale de la Solidarité Entrée libre sur inscription

Au programme :

Partager entre parents et beaux-parents

Elaborer à partir de son vécu

Trouver des outils et des ressources

Echanger autour de notions juridique

Atelier animé par Stéphanie Larrat et Katia Laval, médiatrices familiales

Organisé par l’association Regards et soutenu par la CAF et la MSA de la Haute-Garonne dans le cadre du Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnemant des parents (REAAP)

Gratuit sur inscription uniquement

Association Regards – Maison Communale de la Solidarité 18 place Marnac Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 53 22 63 »}] [{« link »: « https://www.soutien-parent-regards.org/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Samedi 2 du00e9cembre 2023 – 10h00/13h00 Atelier ru00e9servu00e9 aux parents et beaux-parents – limitu00e9 u00e0 10 participants – GRATUIT », « type »: « rich », « title »: « Inscription ATELIER « Familles Recomposu00e9es : de la thu00e9orie u00e0 la pratique » », « thumbnail_url »: « https://lh3.googleusercontent.com/iagkThWvHEZgF3KcoHusz5L7-IdCnFlSPcgXRMj3N5qqYQaHdBhq32RqPN-5rBzhS1wr2wowmo4=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSSgockd-1gQ0Pj4R7XLFIYTiZGTR3Gh7ayiyHuVwY4fVE5Q/viewform?embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 2096}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 2096}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSSgockd-1gQ0Pj4R7XLFIYTiZGTR3Gh7ayiyHuVwY4fVE5Q/viewform »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T13:00:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T13:00:00+01:00