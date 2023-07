Démonstration tournage sur un tour de potier Association rajac Antibes, 15 septembre 2023, Antibes.

Démonstration tournage sur un tour de potier 15 – 17 septembre Association rajac Entrée libre

Démonstration tournage au tour de potier à l’atelier RAJAC.

Association rajac 20, 21 boulevard d’Aguillon, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0698702254 http://www.antibesjuanlespins.com L’atelier est installé sous les remparts, dans une ancienne casemate de pêcheurs, entièrement rénovée par la mairie afin d’y accueillir une pépinière de jeunes céramistes. L’atelier est tout équipé (four, tour, croûteuse, espaces de travail) afin de permettre aux jeunes diplômés du DMA (diplôme des Métiers d’Arts) en céramique (BAC+2) du lycée Léonard de Vinci d’Antibes de travailler en toute autonomie. Les étudiants explorent les possibilités de la terre et ont la possibilité de mettre au point une production utilitaire ou/ et artistique. La visite de l’atelier de céramique est libre, on peut y voir des démonstrations de tournage, de décoration et d’émaillage, on y découvre différentes techniques de fabrication. pas d’accès PMR

Antoine de la Cruz