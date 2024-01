Rentrée des Bains | Janvier 2024 | Vernissages simultanés du Quartier des Bains Association Quartier des Bains Genève, 18 janvier 2024, Genève.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T18:00:00+01:00 – 2024-01-18T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-18T18:00:00+01:00 – 2024-01-18T21:00:00+01:00

Les espaces et galeries de l’association d’art contemporain du Quartier des Bains font leurs vernissages simultanés en même temps. Durant cet événement, leurs portes sont ouvertes et vous pouvez venir discuter avec les artistes et les directeur·ices des institutions.

Nous vous attendons nombreux pour cet événement festif et ouvert à tou·tes !

www.quartierdesbains.ch

Association Quartier des Bains Rue des Bains 22, 1205 Genève Genève 1200 http://www.quartierdesbains.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/association-quartier-bains/

Design : Bords Perdus