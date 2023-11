Cet évènement est passé Nuit des Bains | Novembre 2023 | Vernissages simultanés du Quartier des Bains Association Quartier des Bains Genève Catégorie d’Évènement: Genève Nuit des Bains | Novembre 2023 | Vernissages simultanés du Quartier des Bains Association Quartier des Bains Genève, 9 novembre 2023, Genève. Nuit des Bains | Novembre 2023 | Vernissages simultanés du Quartier des Bains Jeudi 9 novembre, 18h00 Association Quartier des Bains Gratuit SAVE THE DATE ! La NUIT DES BAINS c’est le jeudi 9 novembre 2023 ! Les espaces et galeries du Quartier des Bains ouvrent leurs portes pour célébrer leurs vernissages simultanés. Nous vous attendons nombreux pour cet événement. ————————————— Informations détaillées

www.quartierdesbains.ch

Cet événement est sponsorisé par notre partenaire principal, la Banque Mirabaud.

Association Quartier des Bains
Rue des Bains 22, 1205 Genève
Genève 1200

2023-11-09T18:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

