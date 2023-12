Une Marche du Temps Profond à Villeneuve d’Ascq Association Quanta Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Une Marche du Temps Profond à Villeneuve d’Ascq Association Quanta Villeneuve-d’Ascq, 19 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq. Une Marche du Temps Profond à Villeneuve d’Ascq Vendredi 19 janvier 2024, 08h30 Association Quanta Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T08:30:00+01:00 – 2024-01-19T12:30:00+01:00

Fin : 2024-01-19T08:30:00+01:00 – 2024-01-19T12:30:00+01:00 La marche du temps profond propose de retracer cette histoire par une expérience qui passe par : Le corps : une marche facile et accessible à toutes et tous

La tête : un apport de connaissances et de savoirs

Le cœur : du moments de partages et des temps pour Soi C'est vivre un moment hors du temps, déconnecté de nos contraintes habituelles, en immersion dans un lieu naturel qui permet de partager une expérience commune avec les autres participant·e·s, de prendre du recul par rapport à notre vie de tous les jours, de tisser des liens et de changer notre regard par rapport au Vivant.

