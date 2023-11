La réforme des retraites Association Proforêt Maison de la Forêt et du bois Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs La réforme des retraites Association Proforêt Maison de la Forêt et du bois Besançon, 16 novembre 2023, Besançon. La réforme des retraites Jeudi 16 novembre, 09h45 Association Proforêt Maison de la Forêt et du bois Réunion avec présentation collective le matin.

Suivi de 12 Entretiens Individuels Retraite l’après-midi. Association Proforêt Maison de la Forêt et du bois 20 rue François Villon 25000 BESANCON Besançon 25000 Chateaufarine Doubs Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T09:45:00+01:00 – 2023-11-16T17:00:00+01:00

2023-11-16T09:45:00+01:00 – 2023-11-16T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Association Proforêt Maison de la Forêt et du bois Adresse 20 rue François Villon 25000 BESANCON Ville Besançon Departement Doubs Lieu Ville Association Proforêt Maison de la Forêt et du bois Besançon latitude longitude 47.219939;5.950058

Association Proforêt Maison de la Forêt et du bois Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/