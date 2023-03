Semaine du Prix du Jeune Écrivain 2023 Association Prix du Jeune Écrivain, 21 mars 2023, Muret.

Semaine du Prix du Jeune Écrivain 2023

Chaque printemps, à Muret (31600), à l’occasion de la Semaine du Prix, nous avons le privilège de découvrir 12 jeunes talents littéraires francophones. Ils et elles viennent cette année de Maurice, Madagascar, Cameroun, Québec, Suisse et France et composent la nouvelle promotion de notre concours de nouvelles, 38e du nom.

Du 21 au 25 mars, nous célébrons la jeunesse et la diversité culturelle, le plaisir des mots et notre inextinguible soif d’histoires, belles et tristes, glaçantes et rayonnantes.

Nous vous invitons à des rencontres, tables-rondes, signatures, ateliers et spectacles avec nos jeunes lauréates et lauréats, mais aussi avec les autrices et auteurs, marraines et parrains d’écriture ou invités pour l’occasion.

Si l’Espagne toute proche sera mise à l’honneur lors de notre soirée de clôture, il flottera dans l’air de cette semaine littéraire des fragrances venues de l’Océan Indien, d’Afrique, de Palestine, du Nord et de la Wallonie.

Temps forts :

21 mars, 20h30 – Théâtre Marc Sebbah, Muret : spectacle L’Oral et Hardi, de Jacques Bonnaffé

22 mars, 18h30 – Médiathèque de Saint-Lys : déambulation poétique avec Jacques Bonnaffé

24 mars, 18h30 – Salle J-C. Brialy, Samatan : lecture musicale du Palais des deux collines de Karim Kattan, avec Lakhdar Hanou

25 mars, 09h30 – Médiathèque François Mitterrand, Muret : recontres-dédicaces et papotages avec les auteurs et lauréats

25 mars, 17h30 – Théâtre Marc Sebbah, Muret : cérémonie de remise des prix

25 mars, 20h30 – Théâtre Marc Sebbah, Muret : spectacle Les Roses fauves, de Carole Martinez

En savoir plus : https://www.pjef.net/categorie/semaine-du-prix-du-jeune-ecrivain/

Association Prix du Jeune Écrivain 18 rue de Louge 31600 muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie

© Lisa Renberg