Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne en fête Ecole Jeanne d'arc Paris

Paris Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne en fête Ecole Jeanne d’arc Paris, 30 septembre 2023, Paris. Le samedi 30 septembre 2023

de 14h00 à 17h05

.Tout public. gratuit

Tout savoir sur les AMAP!

Venez rencontrer des AMAP du 13ème! Consom’Solidaire,

AMAP du 13ème, vous invite en famille à venir jouer et discuter autour de

l’alimentation : Comment fonctionne une Amap ? Quels sont les légumes

« de saison » et quel impact sur l’environnement quand nous faisons le

choix de les privilégier ? Une AMAP –

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne organise un partenariat

solidaire entre des consom’acteur·trices et un·e producteur·trice de

légumes. Plusieurs AMAP

seront présentes le samedi 30 septembre après-midi, à partir de 14h à 17h, dans la cour

de l’école 30 place Jeanne d’Arc pour vous informer sur leurs activités et

participer à des jeux qui vous permettront de sentir, goûter, découvrir le

contenu d’un panier de légumes de saison. Ecole Jeanne d’arc 30 place Jeanne d’Arc 75013 Paris Contact : http://consomsolidaire.org/ contact@consomsolidaire.org

Ecole Jeanne d'arc 30 place Jeanne d'Arc 75013 Paris Contact : http://consomsolidaire.org/ contact@consomsolidaire.org

