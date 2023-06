Un jour mon prince viendra… ou pas ! Association pour l’Amitié – site des Blancs Manteaux Paris, 10 septembre 2023, Paris.

Un jour mon prince viendra… ou pas ! Dimanche 10 septembre, 14h00 Association pour l’Amitié – site des Blancs Manteaux Entrée réservée aux publics des déjeuners « ouverts à tous » organisés par l’Association pour l’amitié (APA).

L’amour est présent partout, il inspire, il questionne, il passionne, c’est un vaste sujet qui nous préoccupe dès notre plus jeune âge. L’amour qui enchante et désenchante, qui nous rend capable de tout… du meilleur comme du pire. Pourtant l’amour au cours d’une vie prend différentes formes et notre vision change constamment au fur et à mesure que l’on grandit.

«Un jour mon prince viendra… ou pas !» est un récital qui donne à entendre l’amour sous toutes ses formes et à travers les âges ! L’occasion de re-découvrir des grandes chansons et des pépites, magnifiquement réinterprétées par la soprano Dorothée Lorthiois accompagnée par l’accordéoniste Maxime Perrin.

En 2006, l'Association Pour l'Amitié est née à la paroisse des Blancs-Manteaux avec l'accueil, jusqu'en 2013, d'une colocation regroupant des personnes qui étaient sans domicile fixe et des personnes qui ne l'étaient pas.

Le Repas du dimanche, également initié par l’APA, a démarré en 2008. Dans le prolongement de la messe, il est préparé et partagé par des personnes de tous horizons, sans domicile, ou « bien logées », avec pour objectif un temps d’amitié où chacun peut à tour de rôle être celui qui sert et celui qui est servi. Il permet de solenniser le dimanche, de manifester qu’il s’agit d’un jour de fête, pour tous, et donc que les chrétiens sont particulièrement invités à s’ouvrir et à être proche des personnes isolées en ce jour.

L’APA remercie la paroisse Notre-Dame des Blancs-Manteaux de son accueil fidèle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T14:00:00+02:00 – 2023-09-10T14:45:00+02:00

©Alexandre Granger