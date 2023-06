Un jour mon prince viendra… ou pas ! Association pour l’amitié – site de Lourmel à Paris Paris, 2 juillet 2023, Paris.

Un jour mon prince viendra… ou pas ! Dimanche 2 juillet, 14h00 Association pour l’amitié – site de Lourmel à Paris Entrée réservée aux publics des déjeuners « ouverts à tous » organisés par l’Association pour l’amitié (APA).

L’amour est présent partout, il inspire, il questionne, il passionne, c’est un vaste sujet qui nous préoccupe dès notre plus jeune âge. L’amour qui enchante et désenchante, qui nous rend capable de tout… du meilleur comme du pire. Pourtant l’amour au cours d’une vie prend différentes formes et notre vision change constamment au fur et à mesure que l’on grandit.

«Un jour mon prince viendra… ou pas !» est un récital qui donne à entendre l’amour sous toutes ses formes et à travers les âges ! L’occasion de re-découvrir des grandes chansons et des pépites, magnifiquement réinterprétées par la soprano Dorothée Lorthiois accompagnée par l’accordéoniste Maxime Perrin.

Association pour l'amitié – site de Lourmel à Paris 29 rue de Lourmel, 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Grenelle Île-de-France L'Association pour l'Amitié (APA) anime des appartements partagés, où habitent ensemble des personnes qui étaient sans domicile fixe, et des personnes qui ne l'étaient pas. Il s'agit d'une forme de « colocation solidaire » où vivent ensemble des personnes d'âges, d'origines, de cultures et de parcours et aussi aux caractères bien différents !

Elle propose aussi des repas partagés le dimanche, ainsi que des séjours de vacances ou de retraite spirituelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T14:00:00+02:00 – 2023-07-02T14:45:00+02:00

Alexandre Granger