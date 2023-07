Séjour Sportif Association Pont d’Ouilly Loisirs Pont-d’Ouilly Catégories d’Évènement: Calvados

Pont-d'Ouilly Séjour Sportif Association Pont d’Ouilly Loisirs Pont-d’Ouilly, 24 juillet 2023, Pont-d'Ouilly. Séjour Sportif 24 – 28 juillet Association Pont d’Ouilly Loisirs Tarifs au quotient familial allant de 58,8€ à 367,5€ Ce séjour permettra aux enfants d’apprendre de nouveaux jeux et des sports innovants mais aussi de s’affronter lors de grands jeux sportifs ou des Olymiades. Par exemple, les enfants s’entraîneront au tir à l’arc. Association Pont d’Ouilly Loisirs 11 rue du stade René Vallée 14690 PONT-D’OUILLY Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 27 36 77 »}, {« type »: « link », « value »: « https://maisondesprojets.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:30:00+02:00 sport Coopération Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Pont-d'Ouilly Autres Lieu Association Pont d'Ouilly Loisirs Adresse 11 rue du stade René Vallée 14690 PONT-D'OUILLY Ville Pont-d'Ouilly Departement Calvados Age min 6 Age max 8 Lieu Ville Association Pont d'Ouilly Loisirs Pont-d'Ouilly

Association Pont d'Ouilly Loisirs Pont-d'Ouilly Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-d'ouilly/