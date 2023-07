Atelier » Prendre soin de soi » avec les plantes Association Plantes sauvages 43 Queyrières, 8 juillet 2023, Queyrières.

Queyrières,Haute-Loire

L’atelier « Prendre soin de soi » pour apprendre à faire des macérats huileux de plantes médicinales et la fabrication d’un baume.

2023-07-08 15:00:00 fin : 2023-07-08 17:00:00. .

Association Plantes sauvages 43

Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The « Taking care of yourself » workshop to learn how to make oily macerates of medicinal plants and how to make a balm

El taller « Cuidarse » para aprender a hacer macerados oleosos de plantas medicinales y a elaborar un bálsamo

Der Workshop « Sich selbst pflegen », um zu lernen, wie man Ölmazerate aus Heilpflanzen herstellt und einen Balsam herstellt

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal