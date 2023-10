Relooking de meuble Association PIQUE ET PRESSE Rinxent Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Rinxent Relooking de meuble Association PIQUE ET PRESSE Rinxent, 20 octobre 2023, Rinxent. Relooking de meuble 20 et 21 octobre Association PIQUE ET PRESSE Les meubles ne trouvant pas preuneur au sein de la ressourcerie au bout d’une période de 2 mois sont confiés au Pinceaux du passé pour retrouver une nouvelle jeunesse et leur permettre d’être à nouveau en état et au gout du jour. Association PIQUE ET PRESSE Avenue de l’Europe 62720 Rinxent Rinxent 62720 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais, Rinxent Autres Lieu Association PIQUE ET PRESSE Adresse Avenue de l'Europe 62720 Rinxent Ville Rinxent Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Association PIQUE ET PRESSE Rinxent latitude longitude 50.807588;1.734912

Association PIQUE ET PRESSE Rinxent Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rinxent/