Initiation gratuite à toutes les femmes en faveur de la prévention du cancer de sein – inscription préalable

Phoenix Attitude vous ouvre ses portes dans le cadre d’Octobre Rose Association Phoenix attitude 11 Rue la Bruyère, 87100 Limoges Le Vigenal Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:phoenixattitude@orange.fr »}, {« link »: « https://phoenix-attitude.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Association-Phoenix-Attitude-1198368146972766/ »}] Phoenix Attitude Association qui accompagne les personnes en rémission d’un cancer

Madame Sylvie LAVAUD 06 52 14 05 23

phoenixattitude@orange.fr

Adresse : 11 rue de la Bruyère, 87000 Limoges Journée Portes ouvertes – Mercredi 26 octobre de 10h à 17h :

– Visite des locaux

– Vente des créations de nos ateliers couture / broderie / bijoux

– Rencontre avec les membres de l’équipe et des bénéficiaires

– Présentation de l’association et ses activités

– Présentation des séjours d’une semaine en Limousin pour se reconstruire après un cancer Séances de gymnastique – tous les lundis de 14h à 15h :

Gratuit – sur inscription

Animateur : Agnès LAVAUD, masseur kinésithérapeute Séances de détente / respiration – tous les vendredis de 17h à 18h30

Gratuit – sur inscription

Animateur : Philippe NITIGA, praticien en Shiatsu Marche

Tous les mardis de 14h à 16h

Gratuit – sur inscription

Animateur : Emmanuel Marien BERGHE

Le lieu sera précisé lors de l’inscription téléphonique. https://phoenix-attitude.fr

https://www.facebook.com/Association-Phoenix-Attitude-1198368146972766/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-03T14:00:00+02:00

2022-10-31T15:00:00+01:00

