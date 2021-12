Versailles Maison de quartier Notre-Dame Versailles, Yvelines Association Petit Lotus : ateliers ouverts à l’occasion du Nouvel an chinois Maison de quartier Notre-Dame Versailles Catégories d’évènement: Versailles

L’association Petit Lotus, dont les activités ont lieu le samedi matin à la maison de quartier Notre-Dame, vous invite en famille à des ateliers ouverts de culture chinoise : spectacles, musique et arts plastiques à l’occasion du nouvel an chinois.

sur inscription auprès de l’association

