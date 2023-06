Portes ouvertes des « petits trains » Association Pau Pyrénées des Amis du Rail (APPAR) Pau Pau Catégories d’Évènement: Pau

Dans le cadre de la visite, vous pourrez profiter d'animations mettant en valeur les réseaux du club, qui comprennent :

– Une reproduction de la gare de Pau et de son environnement tels qu’ils étaient au milieu du XXe siècle.

– Une reproduction de la tour Moncade d’Orthez.

– Une reproduction du site Euralis.

Lors de votre visite, vous aurez l'occasion de découvrir ces reconstitutions fidèles qui vous plongeront dans l'atmosphère et l'histoire de ces lieux emblématiques.

Association Pau Pyrénées des Amis du Rail (APPAR)
4 chemin Léon Heid, 64320 Bizanos
Pau

Reproduction des sites ferroviaires de la région paloise au XXe siècle (gare de Pau).

16 et 17 septembre
Gratuit. Entrée libre.

