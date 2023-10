Atelier de couture Association Parade Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Atelier de couture Samedi 4 novembre, 14h00 Association Parade Gratuit Pascale est de retour pour un nouvel atelier couture !

Nous vous donnons rendez-vous dans la salle d’accueil de Parade, au rez-de-chaussée pour un beau moment de partage !

Les participant.e.s sont invité.e.s à créer avec leurs mains des petits objets du quotidien avec des textiles de seconde main :

transformer une vieille chemise adorée en pochette très chouette,

recycler une jupe démodée pour en faire un sac à main,

décorer de broderies un pantalon taillé en short,

fabriquer un étui d’ordinateur portable molletonné dans une robe de chambre périmée,

tailler une housse de coussin dans une nappe tachée à laquelle on tenait,

et faire une trousse à maquillage, à crayons, à tabac, à bijoux… une trousse à n’importe quoi dans n’importe quel tissu que l’on aime…

Recycler nos vêtements inutilisés, détourner de leur fonction des matières variées, voilà le programme !

Nous invitons les participant.e.s qui ont du matériel de couture (fil, aiguille ou machine à coudre) à venir avec. Association Parade 7 rue de la roquette Arles

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T16:30:00+01:00

